BANGKOK: 26 weitere Todesfälle und 3.226 neue Covid-19-Infizierte meldete das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration am Dienstag. Darunter waren 882 Infektionen in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 135.439 und die der Toten auf 832. Für die dritte Welle seit Anfang April ergeben sich 106.576 Infektionen und 738 Todesfälle.

15 der Toten waren in Bangkok, je zwei in den Provinzen Pathum Thani und Samut Prakan und je einer in Nonthaburi, Phetchaburi, Chonburi, Amnat Charoen, Buriram, Nakhon Sawan und Kalasin. Die Patienten waren zwischen 36 und 88 Jahren alt. 13 von ihnen hatten Bluthochdruck und 11 Diabetes. Andere chronische Krankheiten unter den Verstorbenen waren Nierenerkrankungen, hoher Cholesterinspiegel, Lungen- und Herzerkrankungen, Lebererkrankungen und Fettleibigkeit.

Bangkok verzeichnete die meisten Neuinfektionen - 872 - gefolgt von 590 in Nonthaburi, 227 in Phetchaburi, 126 in Samut Prakan, 66 in Pathum Thani, 54 in Narathiwat, 49 in Samut Sakhon, 34 in Chonburi, 29 in Ayutthaya und je 25 in Surat Thani und Ratchaburi. Die Gesamtzahl der Fälle in Bangkok vom 1. April bis zum 25. Mai beträgt 35.567.

Für die Provinz Chonburi bestätigte das Gesundheitsamt am Dienstagmorgen 34 neue Covid-19-Fälle, ein erheblicher Rückgang nach 106 Meldungen vom Montag. Auf die Stadt Chonburi entfallen 13 Fälle, auf Sri Racha und Ban Bueng jeweils 6, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya und Pan Thong jeweils 3 sowie auf Phanat Nikhom und Sattahip jeweils 1. Ein Patient hat seinen Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April hat es in der Provinz 4.303 Infizierte gegeben.