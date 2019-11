Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.19

BANGKOK: Mit der 25-jährigen Sireethorn „Bint" Leearamwat wurde erstmals eine Thailänderin zur Miss International gekürt.

Die Apothekerin gewann den Wettbewerb in Tokios Dome. „Ich bin sehr stolz, dass ich hier sein kann. Ich bin so stolz auf mich selbst und so stolz auf mein Team und so stolz auf meine Nation“, freute sich die Thai. Miss International ist ein in Japan ansässiger Schönheitswettbewerb, der seit 1960 stattfindet und einer der vier größten internationalen Wettbewerbe ist. Die anderen sind Miss World, Miss Universe und Miss Earth.

„Bint“ schloss ihr Studium an der Mahidol University mit einem Bachelor in Pharmazie ab und ist derzeit als Produktspezialist für Immuntherapeutika tätig. Ihr Sieg als Miss Thailand zu Beginn dieses Jahres, der festlegte, wer Thailands Vertreterin für Miss International sein würde, war ihr erster Schönheitswettbewerb.