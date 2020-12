BANGKOK: Die Regierung meldete am Mittwoch 250 neue Covid-19-Fälle - 241 lokale Infektionen, acht unter Quarantäne stehende Rückkehrer und einen illegalen Migranten aus Myanmar. Die Gesamtzahl der Coronavirusfälle erhöhte sich damit auf 6.690.

Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), erläuterte, neun Fälle entfielen auf den zentralen Garnelenmarkt in der Provinz Samut Sakhon. Von diesen neun Personen wohnen vier in Samut Sakhon, zwei in Bangkok und je einer in Ayutthaya, Ranong und Nonthaburi. Inzwischen wurden 198 neue Fälle untersucht, darunter 108 in Chonburi, 53 in Rayong, 17 in Nonthaburi, 12 in Samut Sakhon, sieben in Chanthaburi und einer in Trat. Diese Fälle stehen offenbar in Verbindung mit dem illegalen Spielcasino in Rayong.

29 weitere Personen hatten belebte und unterhaltsame Orte besucht: 15 in Bangkok, meist ältere Menschen, fünf in Nakhon Pathom, je drei in Phetchaburi und Saraburi und je einer in Nakhon Nayok, Nonthaburi und Samut Prakan. Die Ermittlungen bestätigten weiter, dass drei neue Fälle mit illegalem Glücksspiel in Rayong in Verbindung stehen. Sie wurden in Amnat Charoen, Ayutthaya und Rayong entdeckt. Bei aktiven Tests wurden zwei neue Fälle unter Wanderarbeitern gefunden. Aus 48 Provinzen wurden inzwischen Krankheitsfälle gemeldet.

Von den insgesamt 6.690 infizierten Menschen haben sich 4.212 (62,9%) erholt, und 2.417 befinden sich in Behandlung. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 61.