Grafik: The Nation

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium informierte am Samstagmorgen (26. Februar), dass binnen 24 Stunden thailandweit 25.615 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Zahl der Neuinfektionen bricht am Samstag den dritten Tag in Folge den bisherigen Tageshöchstwert. 166 Fälle stammen von Einreisenden aus dem Ausland.

Von Freitag auf Samstag verzeichnete die Seuchenschutzbehörde landesweit 40 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus, während im selben Zeitraum 14.641 Patienten geheilt wurden.

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte