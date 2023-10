Foto: The Nation

BANGKOK: Die fünfte Gruppe thailändischer Staatsbürger, die aus Israel evakuiert wurde, landete am Montag (16. Oktober 2023) gegen 21.00 Uhr mit dem El Al-Flug LY085, der am Morgen in Tel Aviv gestartet war, auf dem Flughafen Suvarnabhumi.

An Bord des Fluges befanden sich 244 Passagiere, die meisten von ihnen Arbeiter, sowie 30 Thais, die in Israel studieren. Sie wurden am Suvarnabhumi International Airport von ihren Verwandten empfangen, die schon ungeduldig auf ihre Rückkehr gewartet hatten.

Einer der Passagiere, der 28-jährige Saksit Wijitthongchai aus Nakhon Ratchasima, sagte am Montag, dass er in einer Stadt arbeite, die nur 30 Kilometer von der Konfliktzone entfernt sei, in der den ganzen Tag über Schüsse und Explosionen zu hören seien.

Er fügte hinzu, dass er in einem Lager mit etwa 60 Arbeitern lebe. Nachdem er gehört habe, dass seit Beginn des Krieges sieben bis acht Menschen in nahe gelegenen Lagern angegriffen und getötet worden seien, hätten sie alle zum Schutz mit Waffen in den Händen geschlafen.

Nach Angaben der Behörden werden 250 weitere Thais an Bord des Fluges LY085 am Dienstag (17. Oktober 2023) gegen 19.00 Uhr nach Hause zurückkehren, und weitere 280 Thais werden am Mittwoch (18. Oktober 2023) um 003.30 Uhr mit dem Flug TG 8951 ankommen.

Die Regierung hat eine Kampagne zur Rückführung von Thais in Israel gestartet, nachdem militante Hamas-Kämpfer einen beispiellosen Angriff auf israelische Städte in der Nähe des Gazastreifens gestartet hatten.

Bislang haben sich rund 7.500 thailändische Arbeitnehmer zur Rückkehr angemeldet. Die Behörden werden voraussichtlich 5.700 Thais bis Ende des Monats mit 32 Flügen der thailändischen Luftwaffe, Nok Air, Thai AirAsia und der indischen Fluggesellschaft SpiceJet aus Israel zurückfliegen. Bislang wurden 498 thailändische Arbeiter repatriiert.

Die Zahl der Thailänder, die in Folge des Krieges zwischen der Hamas und Israel ums Leben gekommen sind, ist auf 29 gestiegen.