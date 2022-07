Von: Björn Jahner | 19.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Das interprovinzielle staatliche Busunternehmen Transport Co., Ltd. gab am Montag bekannt, dass es während des langen Buddha-Tag-Wochenendes vom 13. bis 17. Juli 2022 insgesamt 242.050 Fahrgäste befördert hat. Es wies auch darauf hin, dass sich keine Unfälle ereignet hätten und keine Fahrgäste gestrandet seien.

Die ersten beiden Tage der Ferien, der 13. und 14. Juli 2022, waren Asanha Bucha und der Beginn der buddhistischen Fastenzeit (Khao Phansa). Der 15. Juli 2022 wurde zum speziellen Brückentag ernannt, so dass die Menschen einschließlich des Wochenendes fünf Tage frei hatten. Der spezielle Brückentag wurde von der Regierung zur Ankurbelung des Inlandstourismus gewährt.

Der Präsident der Transport Co., Ltd. Sanyalak Panyawatthanalikhit informierte, dass etwa 2.600 Busse mehr als 30.000 Passagiere zurück nach Bangkok brachten, während 25.859 Busse während der fünf Tage zwischen den Provinzen verkehrten.

„Das Unternehmen bedankt sich bei allen Mitarbeitern und den damit verbundenen Agenturen, die dafür gesorgt haben, dass die Reisen während der langen Feiertage reibungslos und sicher verliefen und das Ziel des Unternehmens, den Menschen einen qualitativ hochwertigen, sicheren und erschwinglichen Transport zu bieten, erreicht wurde“, lobte er.