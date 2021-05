BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat am Samstag 24 weitere Todesfälle und 3.052 neue Infektionen gemeldet. Darunter sind 605 in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres erhöhte sich auf 126.118, die der Toten auf 759.

Von den Todesopfern waren 13 in Bangkok, drei in Samut Prakan, je zwei in Chiang Mai und Ratchaburi und je eines in den Provinzen Nonthaburi, Surat Thani, Yasothon und Nakhon Nayok. Das Alter der Verstorbenen lag zwischen 31 und 96 Jahren. Bangkok führte die Liste der neuen Fälle erneut mit 1.191 Fällen an, gefolgt von 437 in Phetchaburi und 99 in Nonthaburi.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Samstagmorgen 71 neue Covid-19-Fälle. Auf die Stadt Chonburi entfielen 27 Infizierte, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 16, auf Sri Racha 8, auf Ban Bueng 6, auf Phanat Nikhom 5, auf Pan Thong 4 sowie auf Sattahip und Bor Thong jeweils 2. Ein Patient hat seinen Wohnsitz in einer anderen Provinz. Die Gesamtzahl der Infektionen seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April stieg auf 4.072.

In den letzten 24 Stunden haben 122.962 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 40.331 Menschen ihre zweite Impfung erhielten, womit die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 2.811.549 gestiegen ist.