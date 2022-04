Foto: The Nation

BANGKOK: An den ersten sechs der „sieben gefährlichen Tage“ der Songkran-Feiertage starben auf Thailands Straßen 237 Personen bei insgesamt 1.720 Verkehrsunfällen, teilte das Komitee für Verkehrssicherheit in Thailand am Sonntag mit.

Die thailändische Verkehrssicherheitsausschuss „Road Safety Thailand“ registrierte seit dem 11. April 2022 alle gemeldeten Unfälle, als die alljährliche Songkran-Reisewelle in die Provinzen begann. Die Songkran-Ferien endeten am Sonntag (17. April 2022).

Auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für Katastrophenschutz und -bekämpfung am Sonntag erklärte der Ausschuss, dass sich am Samstag – dem sechsten der „sieben gefährlichen Tage“ – 241 Verkehrsunfälle ereigneten, bei denen 28 Menschen getötet und 246 weitere verletzt wurden.

Geschwindigkeitsüberschreitungen waren mit 41,49 Prozent nach wie vor die Hauptunfallursache, gefolgt von Alkohol am Steuer (25,31 Prozent).

Die meisten Unfälle verursachten Motorräder (84,34 Prozent), gefolgt von Pick-up-Trucks (6,43 Prozent).

Die meisten Unfälle (38,59 Prozent) ereigneten sich auf Straßen, die unter der Aufsicht des Highway Department stehen und 38,17 Prozent auf Dorfstraßen, die von den Tambon-Verwaltungsorganisationen beaufsichtigt werden.

Verkehrsstatistik Tag 6 der 7 gefährlichen Tage:

Die meisten Unfälle – 80,91 Prozent – ereigneten sich auf geraden Straßen.

Die gefährlichste Tageszeit war zwischen 18.01 und 19.00 Uhr mit 10,37 Prozent der Unfälle.

Chiang Rai war die Provinz mit den meisten Unfällen (11).

Lampang verzeichnete die meisten Verletzten (11) und Chiang Rai die meisten Todesopfer (3).

Landesweit waren 1.900 Sicherheitskontrollstellen mit 56.324 Beamten in Betrieb.

Insgesamt wurden 410.818 Fahrzeuge für Verkehrskontrollen angehalten, und 70.180 Fahrer wurden angeklagt – 18.388, weil sie keinen Führerschein mitführten, und 19.264 Motorradfahrer, weil sie keinen Helm trugen.

In den sechs Tagen vom 11. bis 16. April 2022 ereigneten sich insgesamt 1.720 Unfälle mit 237 Toten und 1.696 Verletzten auf Thailands Straßen.