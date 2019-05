Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.19

KRABI: Beamte des Nationalparks Haad Nopparat Thara-Mu Koh Phi Phi haben in der Maya-Bucht rund 23.000 junge Korallen aus dem Flachwasser in tiefere Gewässer verlegt.

So soll verhindert werden, dass die Korallen während der Monsunzeit durch starke Wellen beschädigt werden. Laut Worapote Lomlim, Chef des Nationalparks, ist die Korallenbleiche in diesem Jahr nicht so gravierend wie in 2018. Die Maya Bay bleibt für die nächsten zwei Jahre zum Schutz der Umwelt und zur Erholung des ökologischen Systems für Touristen geschlossen..