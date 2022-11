22. Fußball-Weltmeisterschaft startet mit Debatten

Menschen versammeln sich am Ufer in der Nähe des traditionellen Marktes Souq Waqif in Doha. Foto: epa/Bedin Taherkenareh

DOHA: Die umstrittene Fußball-WM in Katar ist eröffnet, die Debatten aber gehen weiter. Das deutsche Team beschäftigt auch die Diskussion um die Kapitänsbinde.

Mit einer bunten und lichtstarken Show haben Gastgeber Katar und die FIFA die 22. Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet. Im Al-Bait Stadion nördlich von Doha zelebrierten etliche Künstler am Sonntag in mehreren Akten die Eröffnungsfeier kurz vor dem ersten WM-Spiel von Katar gegen Ecuador. Vor dem Duell im Al-Bait Stadion in der katarischen Küstenstadt al-Chaur im Norden des Landes wurden bis zuletzt sportpolitische Debatten geführt.

Die «One Love»-Kapitänsbinde von ursprünglich zehn europäischen Verbänden wird vom Weltverband FIFA nicht akzeptiert und könnte zu Sanktionen führen, wie aus einer Beratung zwischen der Arbeitsgruppe der Europäischen Fußball-Union und FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura am Sonntagmittag hervorging.

Bundestrainer Hansi Flick konnte beim Training der deutschen Nationalmannschaft wieder alle 26 Spieler begrüßen. Der Bremer Niclas Füllkrug ist nach einem Tag Pause ins Teamtraining zurückgekehrt und konnte am Sonntag an der Übungseinheit im Stadion des Al-Shamal Sports Club teilnehmen. Am Vortag hatte der 29-Jährige das erste Teamtraining der DFB-Auswahl im WM-Gastgeberland Katar wegen eines grippalen Infekts noch verpasst.

DFB-Auftaktgegner Japan droht zum Start ins Turnier in Katar ein empfindlicher Ausfall. Mittelfeldspieler Hidemasa Morita von Sporting Lissabon kämpft mit einer Muskelverletzung in der linken Wade und konnte auch an diesem Sonntag nicht voll trainieren. Der 27-Jährige würde im Normalfall neben Stuttgarts Wataru Endo auf der Doppelsechs auflaufen. Japan und Deutschland treffen am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) aufeinander.

Ohne Stürmerstar Karim Benzema von Real Madrid muss Frankreich die Mission Titelverteidigung angehen. Der Weltmeister von 2018 startet nun mit einem Kader von 25 statt 26 Spielern. Der 34 Jahre alte Benzema fällt wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel aus, wie der französische Verband nach Untersuchungen mitteilte. Australien, Frankreichs erster WM-Gegner in Katar, beklagt mit dem am Knie verletzten Martin Boyle ebenfalls den Ausfall eines wichtigen Spielers für das gesamte Turnier.

Die Weltmeisterschaft in Katar läuft bis zum 18. Dezember, dann findet im Lusail Stadion das Finale statt.