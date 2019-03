Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 01.03.19

Tesla verlagert Verkäufe ins Internet - Verlust im ersten Quartal

PALO ALTO (dpa) - Tesla will seine Elektroautos künftig nur noch über das Internet verkaufen. Das solle helfen, die Preise zu senken, sagte Firmenchef Elon Musk.

Viele der Tesla-Läden würden schließen, die verbliebenen Standorte in belebter Lage sollen als Ausstellungsfläche und Informationszentren genutzt werden. Nebenbei sagte Musk, dass Tesla nicht mit einem Gewinn im ersten Quartal rechne, aber im zweiten Vierteljahr in die schwarzen Zahlen zurückkehren wolle.

2018 war ein gutes Jahr für die meisten Arbeitnehmer

WIESBADEN/DÜSSELDORF (dpa) - Die meisten Arbeitnehmer in Deutschland haben im vergangenen Jahr Gehaltserhöhungen oberhalb der Inflationsrate erhalten.

Bei den Tarifbeschäftigten stiegen die Verdienste einschließlich Sonderzahlungen im Schnitt um 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete. Die Verbraucherpreise kletterten lediglich um 1,8 Prozent, so dass die Menschen über mehr Kaufkraft verfügen. Ohne Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, Leistungsprämien oder Gewinnbeteiligungen hatten die Beschäftigten im Schnitt 2,6 Prozent mehr als 2017.

Arbeitslosenzahl sinkt im Februar leicht - weiter Rekordtief

NÜRNBERG (dpa) - Der Winter macht sich auf dem Arbeitsmarkt weiter bemerkbar. Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland nur leicht auf 2,373 Millionen gesunken.

Das ist aber der niedrigste Februar-Wert seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der Jobsucher um 33 000 ab, zum Vorjahr ging sie um 173 000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. BA-Detlef Scheele sagte: «Der Arbeitsmarkt bleibt damit robust gegenüber der konjunkturellen Abschwächung.»

Amazon schafft «Dash»-Bestellknöpfe ab

SEATTLE (dpa) - Amazon stellt den Verkauf seiner «Dash»-Bestellknöpfe zum schnellen Nachordern von Alltagsartikeln weltweit ein.

Statt der Hardware-Knöpfe will sich der Online-Händler auf verwandte digitale Dienste konzentrieren. Dazu gehören virtuelle «Dash»-Buttons, die man sich auf der Amazon-Website oder in der App einrichten kann. «Wenn man jetzt einen Dash-Button zuhause hat, bleibt er natürlich funktionsfähig», betonte Amazon-Manager Tim Freystedt. Für Deutschland hat die Entscheidung eine besondere Brisanz. Amazon hatte im Januar in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht München einen Rechtsstreit mit Verbraucherschützern verloren.

Deutlich mehr Euro-6-Autos auf deutschen Straßen

BERLIN (dpa) - Auf Deutschlands Straßen sind immer mehr Autos der derzeit besten Schadstoffklasse Euro 6 unterwegs.

Am Stichtag Neujahr waren es 12,4 Millionen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Freitag mitteilte. Das war gut jedes vierte Auto, im Vorjahr war es jedes fünfte gewesen. Wie viele dieser Wagen einen Diesel-Antrieb haben, will die Behörde im April bekanntgeben. 813 000 Autos erfüllen die Schadstoffklasse Euro6d-TEMP, die seit September verbindlich ist und für die Abgaswerte auch auf der Straße gemessen werden.

Das Militärgeschäft brummt bei Rheinmetall

DÜSSELDORF (dpa) - Mit Militärfahrzeugen und Munition hat der Rüstungskonzern Rheinmetall deutlich bessere Geschäfte gemacht als zuvor.

Der Umsatz in der Militärsparte stieg 2018 um 6,1 Prozent auf 3,22 Milliarden Euro, wie Rheinmetall am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Der Betriebsgewinn in diesem Bereich nahm sogar um fast 50 Prozent auf 254 Millionen Euro zu. Der Orderbestand kletterte um etwa ein Drittel auf 8,6 Milliarden Euro. Zweites Standbein ist das Autozulieferer-Geschäft. Insgesamt kletterte der Konzernumsatz um 4,3 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro, das operative Ergebnis stieg auf knapp 500 Millionen Euro und damit auf einen Höchstwert.

Lichtblick aus China treibt Dax an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eine leichte Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie hat dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss Rückenwind verliehen.

Der Dax stieg schon im frühen Handel auf ein Jahreshoch und baute danach die Gewinne noch etwas aus. Mit einem Plus von zuletzt 1,18 Prozent auf 11 651,91 Punkte schaffte der Leitindex erstmals seit Anfang November wieder den Sprung über die runde Marke von 11 600 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 1,17 Prozent auf 24 670,87 Zähler und erreichte ebenfalls einen Höchststand in diesem Jahr. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,70 Prozent vor.