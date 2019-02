Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

BANGKOK: Nach Einschätzung der Federation of Thai Industries wird die Autobranche in diesem Jahr rund 2,15 Millionen Fahrzeuge produzieren. 1,1 Millionen gehen in den Export und 1,05 sollen im Königreich verkauft werden.

Über 50 Prozent der Fahrzeuge werden nach Ozeanien und in asiatische Länder verschifft. Für Europa und Nordamerika prognostiziert das Research Center der Kasikorn Bank in diesem Jahr einen Rückgang. In Europa werden Länder wie Frankreich, Tschechien und Italien mehr Fahrzeuge absetzen. Und der Handelsstreit zwischen den USA und China soll den Fahrzeugabsatz in den USA und in Mexiko negativ beeinflussen. Deshalb erwartet K-Research beim Export nur eine leichte Zunahme zwischen 1 und 4 Prozent.