Bahn setzt ab Mittwoch 40 Fern- und Tourismuszüge ein

Von: Redaktion DER FARANG | 30.06.20

BANGKOK: Die thailändische Staatsbahn (SRT) wird ab Mittwoch (1. Juli) wieder 40 Fern- und Tourismuszüge einsetzen, im Einklang mit der Lockerung der Beschränkungen während der Covid-19-Krise durch die Regierung.

SRT-Gouverneur Nirut Maneephan nannte folgende Verbindungen:

1. 34 Fernverkehrszüge landesweit:



> 10 Züge auf der Nordroute

> 14 Züge auf der nordöstlichen Route

> 10 Züge auf der Südroute

2. Sechs Tourismuszüge:

> Zug 909/910, Bangkok-Nam Tok-Bangkok

> Zug 911/912, Bangkok-Sea Pine Garden-Bangkok

> Zug 997/998, Bangkok-Ban Plu Ta Luang-Bangkok

Die SRT kündigte weiter an, dass ab Mittwoch vier Sonderzugverbindungen eingestellt werden: Zug 9071 (Bangkok-Ubon Ratchathani), Zug 9075 (Bangkok-Nong Khai), Zug 9072 (Ubon Ratchathani-Bangkok) und Zug 9076 (Nong Khai-Bangkok).

Fahrgäste müssen Gesichtsmasken tragen und in den Zügen soziale Distanzierung wahren. sagte Nirut. Die SRT wird Fahrkarten für 50 Prozent der Sitzkapazität jedes Zuges verkaufen und den Verkauf von Lebensmitteln an Bord nicht zulassen. Fahrgäste in Fernzügen können Lebensmittel mitbringen. Zudem sollen die Fahrgäste die „Thai Chana“-Plattform beim Ein- und Aussteigen nutzen, indem sie einen QR-Code-Aufkleber einscannen, der in allen Waggons angebracht ist, um die Rückverfolgung von Covid-19 zu erleichtern.