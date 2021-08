212 Covid-Todesfälle und 21.838 Neuinfektionen

BANGKOK: Erneut meldete das Gesundheitsministerium am Samstagmorgen mit 212 weiteren Covid-19-Todesfälle und 21.838 Neuinfektionen Tageshöchstwerte. Den bisherigen Höchststand der täglichen Infizierten gab es am Freitag mit 21.379, und der Rekordwert der täglichen Todesfälle lag bei 191, ebenfalls am Freitag.

Binnen 24 Stunden verzeichnete Thailand in der allgemeinen Bevölkerung 20.915 Infektionen und 923 bei Gefängnisinsassen. 21.108 Covid-19-Patienten wurden als geheilt diagnostiziert und aus den Krankenhäusern entlassen. Seit dem 1. April, als die dritte Welle von Covid-19 begann, wurden 707.659 Infizierte und 5.972 Tote bestätigt. Seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres gab es 736.522 Infektionen und 6.066 Todesfälle.