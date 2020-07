Covid-19-Skandal: Rayongs Bevölkerung sauer auf Regierung

Großflächige Desinfektionsmaßnahmen in Rayong nach Bekanntwerden des Falles. Foto: Rayong Municipality

RAYONG: Einwohner und Unternehmen in der Ostküstenprovinz Rayong lassen ihrer Wut freien Lauf, dass die Regierung es versäumt hat, sie davor zu warnen, dass ein mit dem Coronavirus infizierter Soldat aus Ägypten während seines Zwischenstopps in Thailand gegen die Quarantäneauflagen verstieß und sich ungehindert frei in der Provinzhauptstadt bewegte. Unter anderem besuchte der Mann ein populäres Einkaufszentrum.

„Wir haben die ganze Zeit die Maßnahmen der Regierung zur Unterdrückung von Covid-19 angewendet. Alles, was wir von ihr verlangen, ist eine rechtzeitige Warnung vor einem bestehenden Covid-10-Risiko. Ist das zu viel verlangt?“, klagte Nalinee P., 29, am Dienstag.

Nalinee P. und ihr 11-jähriger Sohn gehören zu den mehr als 400 Personen, die am Samstag das Einkaufszentrum zum selben Zeitpunkt besucht hatten, als sich auch die Besatzung eines ägyptischen Militärflugzeugs dort aufhielt. Sie müssen sich jetzt einen Covid-19-Test unterziehen, nachdem bekannt wurde, dass eines der Besatzungsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet wurde. Wie auch viele andere Besucher der Shopping Mall muss sie jetzt eine 14-tägige Selbstquarantäne absolvieren, was für sie Einkommenseinbußen zur Folge hat, da sie nicht wie geplant Überstunden leisten kann. Ihren Sohn erwartet eine erneute unterrichtsfreie Zeit, nachdem am Dienstag alle 127 Schulen der Provinz geschlossen wurden, um das Risiko einer Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Mobile Biosicherheitslabor werden 14 Tage in Rayong stationiert

Das Gesundheitsministerium schickte am Dienstag drei mobile Biosicherheitseinheiten nach Rayong. Die mobilen Labore werden 14 Tage lang vor dem Eingang der Shopping Mall bereitstehen, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, einen Nasen-Abstrich-Test durchführen zu lassen.

Nalinee gehört zu den 394 Personen, die vom Gesundheitsministerium am Dienstag aufgefordert wurden, sich sofort testen zu lassen, da sie sich vor dem Betreten der Shopping Mall auf der Plattform zur Personenrückverfolgung „Thai Chana“ angemeldet hatte, wie es die Regierung empfiehlt.

Am Dienstag standen Hunderte von Menschen für den Nasen-Abstrich-Test Schlange. Die meisten von ihnen sahen eher wütend als ängstlich aus, sich mit dem Virus angesteckt haben zu können. Unter den verärgerten Einheimischen war auch Jeerapong W., ein 42-jähriger Fabrikarbeiter, der sich mit seiner Mutter und seiner Tochter testen lassen wollte.

„Die Regierung hat uns Informationen vorenthalten. Dieser Fall beweist, dass unsere Regierung möglicherweise nicht in der Lage ist, mit Covid-19 umzugehen“, sagte er der „Bangkok Post“. Jeerapong führte fort, dass die Einwohner Rayongs befürchten, dass die Soldaten nachts um die Häuser gezogen sein könnten: „Wir wollen, dass die Regierung offenlegt, wo sich die Männer aufgehalten haben, damit wir uns besser schützen können.“

Internationale Großkonzerne in Rayong warnen ihre Mitarbeiter

Gemäß einem Schreiben eines großen internationalen Konzerns in Rayong an seine Mitarbeiter, das der Redaktion des Magazins DER FARANG zur Verfügung gestellt wurde, soll sich der positiv getestete ägyptische Soldat an nachfolgenden Orten aufgehalten haben:

8. Juli 2020: Ankunft U-Tapao International Airport. Check-in im D Varee Rayong.

9. Juli 2020: Flug von U-Tapao nach China und zurück. Aufenthalt im Hotel.

10. Juli 2020: Covid-19-Test und Warten auf das Ergebnis.

10. Juli 2020: Besuch im Laemthong Department Store

10. Juli 2020: Besuch im Central Plaza Rayong

11. Juli 2020: Rückflug nach Ägypten.

12. Juli 2020: Ankunft in seinem Heimatort in Ägypten und Erhalt des positiven Coronavirus-Testergebnisses.