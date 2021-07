21 Covid-Fälle unter Phukets Sandbox-Projekt

Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.21

Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: 21 der 10.209 Touristen, die seit Anfang Juli bis letzten Freitag Phuket im Rahmen des Sandbox-Programms besuchten, wurden nach Angaben der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) positiv auf Covid-19 getestet.

Am Freitag kamen 679 Touristen mit sechs Flügen an, von denen 676 negativ getestet wurden. Drei Ergebnisse stehen noch aus. Das am 1. Juli gestartete Sandbox-Modell erlaubt ausländischen Touristen, die vollständig geimpft sind, Phuket ohne Quarantäne zu besuchen.

Die Gesamtzahl der Hotelzimmerreservierungen von Juli bis September beträgt 263.813 Nächte, aufgeteilt in 192.423 Nächte im Juli (was 72 Prozent ausmacht), 66.479 Nächte im August (25 Prozent) und 4.911 im September (2 Prozent).