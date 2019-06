Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

CHUMPHON: Das Kulturministerium hat einen Durianbaum und einen Takien-Thong-Baum, beide etwa 200 Jahre alt, im Bezirk Patoh der südlichen Provinz Chumpon zum nationalen Erbe des Landes erklärt.

Kulturminister Veera Rotepojanarat hat am Donnerstag die Zeremonie für die beiden alten Bäume in der Gemeinde Patoh geleitet. Sie beinhaltete auch eine Ausstellung des Forstministeriums über Waldprodukte und die Konservierung von Bäumen. Die Durianbaumart Khi Let ist etwa 45 Meter hoch, sein Stammumfang misst vier Meter. Der Takien-Thong-Baum ist 40 Meter hoch und hat einen Stammumfang von 7,5 Metern.

Laut Wilai Prommanee, der Kulturbeauftragten der Provinz, muss ein Baum, um zum nationalen Erbe erklärt zu werden, eine einheimische Art sein und eine lange Geschichte haben. Der Durianbaum der Khi-Le-Art soll vor etwa 200 Jahren in Chumpon eingeführt worden sein. In diesem Jahr wurden 88 Bäume verschiedener Arten zum nationalen Erbe Thailands erklärt.