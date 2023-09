Von: Björn Jahner | 02.09.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Taxifahrer hat eine über 200 Jahre alte italienische Geige von Camillus Camilli, im Wert von geschätzten 18 Millionen Baht (514.000 US-Dollar), an ihren Besitzer zurückgegeben, nachdem dieser sie am Mittwochabend (30. August 2023) in seinem Taxi vergessen hatte.

Der renommierte chinesische Geiger Xue Wei ersuchte um Unterstützung bei der Polizeistation Thong Lor in Bangkok, nachdem er bemerkt hatte, dass er sein kostbares Instrument im Taxi liegengelassen hatte, berichtete Oberst Pansa Amarapitak, der Leiter der genannten Polizeistation, am Freitag (1. September 2023).

Xue Wei hatte die wertvolle Geige für einen Auftritt in einem Restaurant in der Sukhumvit Soi 26 am Mittwoch mitgenommen. Für ihn besitzt dieses über zwei Jahrhunderte alte Instrument nicht nur einen erheblichen finanziellen Wert, sondern auch einen tiefen spirituellen.

Der Geiger, der als Professor an der Royal Academy of Music im Vereinigten Königreich tätig ist und von der Zeitung „The Guardian“ einst als „ein beeindruckender Künstler, der herausragende technische Fertigkeiten mit einer breiten Palette und Vielfalt des Ausdrucks verbindet“ gelobt wurde, pendelt in den letzten Jahren zwischen Thailand, China und dem Vereinigten Königreich.

Nach seinem Auftritt nahm er gegen 22.00 Uhr ein Taxi, doch bei seiner Ankunft in der Sukhumvit Soi 31 vergaß er bedauerlicherweise seine wertvolle Geige im Fahrzeug.

Der Taxifahrer konnte später ausfindig gemacht werden. Er brachte die vergessene Geige zur Polizeistation Thong Lor, wo sie schließlich ihrem erleichterten Besitzer zurückgegeben wurde. Dieser zeigte sich überglücklich über den Erhalt seines vergessenen Instruments und ließ es sich nicht nehmen, vor den Augen der Polizei einige Melodien anzustimmen.

Der Taxifahrer erklärte, dass er, nachdem er bemerkt hatte, dass ein Fahrgast die kostbare Geige auf dem Rücksitz liegengelassen hatte, umgehend zum ursprünglichen Bestimmungsort zurückkehrte, jedoch den Fahrgast nicht mehr vorfand. Er deponierte die wertvolle Geige sicher im Kofferraum seines Taxis und informierte den Taxibetriebsinhaber über den Vorfall, bevor er schlafen ging.

Am folgenden Morgen wurde der Taxifahrer von zahlreichen verpassten Anrufen der Verkehrsfunkstelle JS 100, die bei der Suche nach verlorenen Gegenständen behilflich ist, geweckt. Er reagierte umgehend auf die Anrufe und setzte die Rückgabe der kostbaren Geige in die Wege. Für sein ehrliches Handeln erhielt er von dem überglücklichen Geigen-Virtuosen eine großzügige Belohnung.