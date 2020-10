Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.20

Am zurückliegenden Wochenende demonstrierten 200 Menschen am Strand von Pattaya gegen die Regierung. Foto: The Nation

PATTAYA: Rund 200 pro-demokratische Demonstranten, die sich „Khana Ratsadon Pattaya" nennen, versammelten sich am späten Sonntagnachmittag am Strand vor dem Einkaufskomplex Royal Garden. Es war die zweite Kundgebung nach der ersten am Samstagabend am Hafen Bali Hai.

Laut Medienberichten soll die Zahl der Demonstranten am Sonntag deutlich geringer als am Samstag gewesen sein. Die meisten waren Studenten, neben Einheimischen auch Teilnehmer aus den nahegelegenen Provinzen. Anführer hielten regierungsfeindliche Reden, bezeichneten Premierminister General Prayut Chan-o-cha als Diktator und forderten ihn zum Rücktritt auf. Die Demonstranten sangen die Nationalhymne und zeigten den Dreifingergruß.

Der Bezirksleiter von Banglamung, Amnart Charoensri, und der Leiter des Polizeireviers von Pattaya, Oberst Khemarin Phitsamai, waren vor Ort, um den Verlauf der Demo zu beobachten. Der Bezirksleiter sagte, die Versammlung sei nicht von den örtlichen Behörden genehmigt worden.