Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.19

Die Vorbereitungen für die Krönungszeremonie Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun im Großen Palast in Bangkok befinden sich in der finalen Phase. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Rund 200.000 Menschen werden entlang der 7,15 Kilometer langen Route erwartet, um die königliche Wagenkolonne bei der Krönungszeremonie Seiner Majestät des Königs vom 4. bis 6. Mai zu begrüßen.

Seine Majestät hat die Nutzung der Außenmauern des Königspalastes und von Sanam Luang für die große Menschenmange erlaubt. Zwei königlich bewilligte mobile Küchen werden auf der Khon Muang Plaza bei der City Hall an der Din Sor Road und am Museum Siam an der Sanamchai Road aufgebaut. Den Bürgern wird empfohlen, bei dem heißen Wetter zu dem historischen Ereignis Wasserflaschen mitzunehmen.

Die Stadtverwaltung wird zusammen mit dem privaten Sektor sechs mit mobilen Küchen ausgestattete Wartepunkte für die Versorgung der Bevölkerung mit Mahlzeiten schaffen. An 90 weiteren Plätzen gibt es Trinkwasser, und an 80 Wassertanks können Trinkwasserflaschen aufgefüllt werden. Zudem stehen acht Lastwagen mit Trinkwasser bereit.

Neben mobilen Toilettenwagen hat das Bezirksbüro Phra Nakhon in Zusammenarbeit mit den Besitzern von 68 Häusern und Geschäften sichergestellt, dass deren Toiletten benutzt werden können. Diejenigen, die über Nacht bleiben möchten, können im Kilawet Gymnasium des Thai-Japan Bangkok Youth Centre unterkommen. Es bietet Platz für 1.000 Menschen.