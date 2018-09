Von: Björn Jahner | 28.09.18

TRANG: Über eine ungewöhnliche Geschichte zum Schmunzeln berichtet das thailändische Nachrichtenportal „Sanook“.

An einer bekannten Grundschule in Trang sorgen 20 Zwillingsgeschwister für Verwirrung unter den Lehrkräften, die alle Mühe haben, die „doppelten Lottchen“ auseinanderzuhalten. In den Vorjahren soll die Schule sogar schon mal bis zu 28 Zwillingsgeschwister gezählt haben, weit mehr als jede andere Schule in der Region. Auch Drillinge sollen hier bereits die Schulbank gedrückt haben.

Trotz aller nicht ausbleibenden Missverständnisse oder Verwechslungen beteuert die Schule, stolz auf ihre vielen Zwillinge zu sein. So werden oft Ausflüge oder Wettkämpfe organisiert, bei denen die doppelten Kids natürlich im Mittelpunkt stehen. Auch legt die Schulleitung darauf wert, Zwillingsgeschwister nicht in verschiedene Klassen aufzuteilen.

Die Schule wird derzeit von 1.950 Kindern besucht, die von 100 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden. Da sie bereits mehrere Auszeichnungen für sich verbuchen konnte, gilt sie unter Eltern als sehr beliebt.