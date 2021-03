PATTAYA: 20 Hotels der Touristenmetropole haben sich für das Programm Area Hotel Quarantine (AHQ) beworben. Sie wollen ab 1. April ausländische Touristen aufnehmen.

Die Gebietsquarantäne läuft wie folgt ab: Nachdem die Touristen in Thailand angekommen sind, werden sie auf Covid-19 untersucht. Dann werden sie für die nächsten 15 Tage in ihr AHQ-Hotel nach Pattaya gebracht. Sie müssen nur die ersten drei Tage in ihrem Zimmer bleiben. Danach können sie sich frei auf dem Hotelgelände bewegen. Wenn die zwei Wochen vorbei sind, können sie thailandweit Reisen unternehmen, nachdem sie sich zwei weiteren Gesundheitschecks unterzogen haben.

Laut Bürgermeister Sonthaya Khunpluem setzt die Stadt weiter auf Präventivmaßnahmen. Dazu gehörten ein pro-aktives Testprogramm, Umfragen in der Bevölkerung, Gemeindekontrollen und die Sicherstellung der Einhaltung aller Covid-bezogenen Protokolle. Ein Impfstoff-Rollout sei im Gange und bald würden auch ältere und chronisch kranke Menschen geimpft werden.