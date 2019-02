BALGAR GOL (dpa) - Ein Grubenunglück in der Mongolei hat mindestens 20 Bergleute das Leben gekostet.

Staatsmedien berichteten zudem von 30 Verletzten bei dem Unglück in der zu China gehörenden Inneren Mongolei. Den Angaben nach geschah ein Unfall mit einem Fahrzeug, das die Kumpel unter Tage beförderte. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua könnten die Bremsen des Wagens versagt haben. Weitere Details waren nicht bekannt. In dem Bergwerk in der Region Westliches Ujimqin-Banner werden laut der Betreiberfirma Yinman vornehmlich Zinn, Zink, Blei und Kupfer abgebaut.