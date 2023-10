20 Jahre Radarfalle in Frankreich: Zahl der Verkehrstoten gesunken

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.23

PARIS: Die stationäre Radarfalle hat in Frankreich seit ihrer Einführung vor 20 Jahren zu einem erheblichen Rückgang der Zahl der Unfalltoten beigetragen. Von 7665 Verkehrstoten im Jahr 2002 sank die Zahl bis 2022 auf 3550 Tote, berichtete der Sender France Info am Freitag, dem Jahrestag der Inbetriebnahme des ersten Blitzers.

Die Liga gegen Verkehrsgewalt rechnete hoch, dass 40.000 bis 50.000 Leben durch die inzwischen rund 4600 Radarfallen im Land gerettet und 250.000 Krankenhausaufenthalte vermieden worden seien. Experten wiesen darauf hin, dass auch andere Maßnahmen sowie sicherere Fahrzeuge zum Rückgang beigetragen haben.

Wie in Deutschland ist es in Frankreich ein Aufregerthema, wo die Fallen möglichst unauffällig platziert werden und wie viel Geld der Staat damit kassiert - binnen 20 Jahren sollen es 12,5 Milliarden Euro gewesen sein, berichtete die Zeitung «Le Figaro».

Im Land der Revolte und des Protests waren die Radarfallen auch immer Zielscheibe der Zerstörung, nicht bloß von geblitzten Fahrern. Während der Gelbwestenproteste 2019 etwa wurden letztlich drei Viertel aller Radarfallen von Demonstranten zerstört.

Frankreichs damaliger Präsident Jacques Chirac gab wegen der hohen Zahl an Verkehrstoten das Startsignal zur Installation der Blitzer. Dass die Franzosen Tempolimits damals nicht so ernst nahmen, bewiesen Reporter einer Autozeitschrift. Sie postierten sich vor Einweihung der ersten Radarfalle am Straßenrand und ertappten sowohl die Limousine des damaligen Innenministers Nicolas Sarkozy als auch die des Verkehrsministers mit zu hohem Tempo.