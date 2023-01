20 Jahre Haft für IS-Sympathisanten in der Schweiz

BELLINZONA: Ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat ist in der Schweiz nach einem Mord zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 29-jährige hatte im September 2020 in einem Kebab-Laden in Morges am Genfersee einen jungen Portugiesen erstochen. Er war auch wegen versuchter Brandstiftung, Propaganda für den IS und Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen worden. Im Prozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona erklärte er seine Taten mit seiner Faszination für die Terrormiliz.

Sachverständige hatten bei dem Mann eine Schizophrenie festgestellt, die in aber nur zum Teil schuldunfähig gemacht habe. Die Gefängnisstrafe ist mit einer Therapie verbunden.