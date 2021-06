BANGKOK: Erneut meldete das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Sonntag mit 3.682 einen hohen Tageswert. Darunter waren 578 Fälle in Gefängnissen. Zudem gab es 20 weitere Todesfälle.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 218.131 und die der Toten auf 1.629. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April hat es in Thailand 189.268 Covid-19-Infektionen und 1.535 Tote gegeben.

Elf Todesfälle waren in Bangkok, drei in Nakhon Pathom, zwei in Samut Prakan und jeweils einer in Chanthaburi, Rayong, Saraburi und Ubon Ratchathani. In Bangkok gab es 836 neue Infektionen, dann folgen die Provinzen Samut Prakan (501), Samut Sakhon (192), Chonburi (175) und Nonthaburi (165).

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Sonntag mit 175 neuen Covid-19- Fällen einen neuen Tageswert seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April. Zwei neue Cluster in Arbeiterlagern von Migranten in der Stadt Chonburi und Sri Racha haben die Zahl der Infizierten hochschnellen lassen. Auf die Stadt Chonburi entfielen 83 Fälle, auf Sri Racha 64, auf Sattahip 14, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 9 sowie auf Pan Thong und Nong Yai jeweils 1. Drei Patienten haben ihren Wohnsitz in einer anderen Provinz. Seit Anfang April hat es in der Provinz 6.106 Infektionen und 35 Todesfälle gegeben.