Von: Björn Jahner | 18.10.23

BANGKOK: Die Zahl der Pendler in Bangkoks Metrolinien Purple Line und Red Line hat sich am ersten Tag der Einführung des Pauschaltarifs von 20 Baht auf über 90.000 fast verdoppelt.

Das Kabinett gab am Montag (16. Oktober 2023) mit sofortiger Wirkung grünes Licht für den Vorschlag des Verkehrsministeriums, auf beiden Linien, die von der Metropolitan Rapid Transit (MRT) betrieben werden, einen Pauschaltarif von 20 Baht zu erheben. Der Pauschaltarif, der unabhängig von der zurückgelegten Strecke gilt, soll die Lebenshaltungskosten der Menschen senken.

Die Flatrate trat am Dienstag (17. Oktober 2023)nin Kraft, und das Rail Transport Department teilte mit, dass die Zahl der Pendler auf 94.446 gestiegen sei, fast das Doppelte der 50.564 Fahrgäste, die die beiden elektrischen Bahnen an normalen Tagen verzeichnen.

Nach Angaben des Ministeriums stieg die Zahl der Pendler auf der Red Line von 16.561 am Sonntag auf 25.439 am Montag, während die Zahl der Pendler auf der Purple Line von 34.003 am Sonntag auf 69.007 am Montag stieg.

Unterdessen sagte Verkehrsminister Suriya Juangroongruangkit am Dienstag, dass der Pauschaltarif für die beiden Bahnen nach Ablauf der Probezeit am 30. November 2023 definitiv verlängert wird. Er erklärte, dass die Regierung gesetzlich verpflichtet sei, eine Probezeit für ein Projekt festzulegen, bei dem der Staat eine öffentliche Dienstleistung subventionieren muss.

Nach dem einschlägigen Gesetz muss das Verkehrsministerium das Projekt unter Berücksichtigung der Fahrgastzahlen und des Betrags, der erforderlich ist, um die Verluste des Betreibers auszugleichen, bewerten, bevor es verlängert werden kann.

Suriya ist der Ansicht, dass die Bewertung und die Verlängerung von Jahr zu Jahr neu erfolgen müssen.