Von: Björn Jahner | 13.10.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Auf einer jüngsten Kabinettssitzung wurde eine Ministerialverordnung gebilligt, in der die Merkmale der 20-Baht-Münze festgelegt sind, die zum Gedenken an das 29. Treffen der Wirtschaftsführer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok herausgegeben wird. Von den Münzen werden nur eine Million Stück hergestellt, weshalb besonders Münzsammler der limitierten Sonderprägung entgegenfiebern.

Die Münzen dienen jedoch nicht nur als Erinnerungsstücke für die APEC-Treffen im Jahr 2022, sondern sollen auch die Loyalität der thailändischen Öffentlichkeit gegenüber Seiner Majestät dem König zum Ausdruck bringen. Sie sollen darüber hinaus den Ruf Thailands in der internationalen Gemeinschaft, bei den APEC-Tagungsteilnehmern und Touristen fördern.

Das Finanzministerium wird eine Kupfer-Nickel-Legierung für die 20-Baht-Münzen verwenden, von denen nicht mehr als 1 Million Stück hergestellt werden sollen. Das Büro des Staatsrats wird nun die Ministerialverordnung prüfen, bevor der Finanzminister seine Unterschrift leistet. Die Prägung der Münzen wird dann im offiziellen Staatsanzeiger bekanntgegeben, woraufhin das Finanzministerium die Münzen herstellen und verteilen wird.

Auf der Kabinettssitzung wurde auch die Haltung gebilligt, die Thailand auf dem 6. Treffen zur Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Singapur und Thailand (STEER) einnehmen wird. Das Treffen fand am Mittwoch (12. Oktober 2022) auf Einladung der thailändischen Regierung statt.

Die thailändische Position wurde für acht Aspekte festgelegt, darunter landwirtschaftliche Erzeugnisse und die Beseitigung von Handelshemmnissen. Weitere Aspekte sind die Förderung singapurischer Investitionen im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) und in thailändische Infrastrukturprojekte. Das Treffen sollte Thailand die Möglichkeit bieten, die Ausfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Singapur zu steigern. Die thailändische Seite lud Singapur auch zur Investitionstätigkeit in Thailands Zielindustrien ein.