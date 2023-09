Von: Björn Jahner | 06.09.23

BANGKOK: Der frisch ernannte Verkehrsminister Suriya Jungrungreangkit verkündete am Mittwoch (6. September 2023), dass es etwa zwei Jahre dauern werde, bis ein einheitlicher Pauschaltarif von 20 Baht für Zug-Pendler im Großraum Bangkok umgesetzt wird.

In seiner Ansprache betonte Minister Suriya, dass die Betreiber die Abgaben an den Staat erhöhen sollten, da die Politik der Regierung mehr Fahrgäste anziehen würde, woraus auch höhere Einnahmen resultieren würden.

Die Einführung des 20-Baht-Tarifs wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, da zahlreiche Verhandlungen mit verschiedenen beteiligten Parteien notwendig sind. Dies ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Konzessionen für den elektrischen Eisenbahnbetrieb von mehreren Organisationen überwacht werden.

Minister Suriya unterstrich die Anforderungen an die Betreiber, um den Pauschaltarif von 20 Baht zu realisieren: „Die Betreiber müssen über computergestützte Systeme verfügen, die in der Lage sind, die Kosten zu berechnen und in einem integrierten Ticketsystem zu arbeiten.“

Während die Mass Rapid Transit Authority bereits über ein solches System verfügt, fehlt es dem BTS Skytrain noch daran. Verhandlungen über die Installation dieses Systems, das etwa eine Milliarde Baht kosten wird, sind im Gange, wie der Verkehrsminister mitteilte.

Die Einführung des 20-Baht-Pauschaltarifs für Bangkok war eines der zentralen Wahlkampfthemen der Pheu-Thai-Partei vor den Parlamentswahlen am 14. Mai 2023.

Minister Suriya betonte, dass die Einnahmen der Verkehrsunternehmen nach der Einführung des Pauschaltarifs voraussichtlich steigen werden, da mehr Menschen den Zug nutzen werden. Im Gegenzug wird von den Betreibern erwartet, dass sie dem Staat entgegenkommen.

Eine Studie prognostiziert einen Anstieg der Fahrgastzahlen um etwa 10 Prozent.

Der Verkehrsminister kündigte zudem an, dass die Regierung die Pauschaltarifpolitik subventionieren werde. Er plant Gespräche mit Wissenschaftlern, um Vorschläge des Ministeriums für Eisenbahnverkehr in Bezug auf diese Subvention zu erörtern.

Zuvor hatte Premierminister Srettha Thavisin erklärt, dass alle Bahnlinien in Bangkok und ihre Fahrkartensysteme integriert werden sollen, so dass Pendler nur noch eine Fahrkarte benötigen. Derzeit variieren die Fahrpreise je nach System und zurückgelegter Strecke zwischen 17 und 47 Baht.