Auf einer Pressekonferenz präsentierte die Polizei die beschlagnahmten Produktfälschungen. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Polizisten und Beamte der US-Botschaft haben auf zwei Nachtmärkten im Stadtzentrum von Chiang Mai mehr als 20.000 gefälschte Produkte mit bekannten Markennamen beschlagnahmt.

Die Operation leitete Generalmajor Surachet Hakpal, stellvertretenden Leiter der Touristenpolizei und stellvertretender Direktor des Technology Crime Suppression Center. Beteiligt war weiter Kevin Harrington als Vertreter der US-Botschaft. Er dankte der thailändischen Regierung für ihr anhaltendes Vorgehen gegen kopierte Waren, die gegen das Urheberrecht verstoßen. Die beschlagnahmten Gegenstände im Wert von 30 Millionen Baht waren u.a. Imitationen von Bose und JBL Bluetooth-Lautsprecher, Handtaschen von Louis Vuitton, Gucci und Prada sowie eine große Menge an gefälschter Sportbekleidung, an Turnschuhen, Gürteln und Sonnenbrillen von Rayban, Nike, Adidas und Under Armour. Die Einsatzkräfte durchsuchten auf dem Chiang Mai Nachtbasar und dem Markt Anusarn rund 60 Stände.