2 Covid-Todesfälle, 523 Neuinfektionen in Chonburi

CHONBURI: Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Donnerstagmorgen zwei weitere Covid-19-Todesfälle und 523 Neuinfektionen, einen neuen Tageshöchstwert seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April. Viele Fälle stehen im Zusammenhang mit einem Cluster in einer Möbelfabrik, andere Patienten infizierten sich bei nahen Verwandten oder Kollegen.

Von den neuen Fällen stammten 87 aus einem Cluster in der Hoenfong Home Living Technology im Bezirk Ban Bueng, 12 aus einem Cluster in der Ananas-Konservenfabrik der Prime Product Industry im Bezirk Bo Thong, 7 aus einem Cluster am Arbeitsplatz im Bezirk Bang Bueng und 3 aus einem Cluster in der Farb- und Phosphatbeschichtungsfabrik der Charoonrat Product im Bezirk Ban Bueng.

Weitere 86 Patienten hatten sich bei Familienmitgliedern angesteckt, 71 wurden an ihren Arbeitsplätzen infiziert, 14 kamen in Kontakt mit infizierten Personen, die aus den Risikogebieten Bangkoks kamen, 11 steckten sich bei nahestehenden Personen an und eine Person wurde auf einer Party infiziert. Drei medizinische Beschäftigte waren unter den neuen Fällen und 81 hatten Kontakt mit zuvor bestätigten Infizierten, während 86 Fälle noch untersucht werden.

Die neuen Infektionen brachten die Gesamtzahl der Fälle in der Provinz seit Anfang April auf 13.526, von denen sich 8.333 erholt haben. 212 Patienten wurden in den letzten 24 Stunden entlassen. Die zwei neuen Todesfälle brachten die kumulative Zahl auf 72. Der Distrikt Ban Bueng meldete mit 123 die höchste Anzahl neuer Infektionen, gefolgt von Sri Racha (117), der Stadt Chonburi (102) und dem Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya (93). Chonburi hat jetzt 33 Cluster - Arbeitsplätze (14), Baulager (10), Märkte (5) und Gemeinden (4).