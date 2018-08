Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.18

PEKING (dpa) - In den frühen Morgenstunden bricht ein Brand aus: Die Flammen fressen sich durch das mehrstöckige Hotel, viele Gäste und Bedienstete können sich nicht mehr rechtzeitig retten. War Schlamperei im Spiel?

Bei einem Feuer in einem Hotel im Nordosten Chinas sind am Wochenende 19 Menschen ums Leben gekommen. 23 Menschen seien zudem verletzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Feuerwehr. Die Polizei nahm den Hotelbesitzer fest.

Der Brand war am Samstagmorgen (Ortszeit) in dem vierstöckigen Hotelgebäude in der Stadt Harbin ausgebrochen. Erst nach vier Stunden hätten die mehr als 100 Feuerwehrleute und Soldaten den Brand im Beilong Hot Spring Leisure Hotel löschen können, berichtete der Sender China Global Television.

Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Auf Fernsehbildern waren geschmolzene Lüftungsschächte und rußgeschwärzte Wände des Wellness-Hotels zu sehen. Der Brand hatte sich in den oberen drei Stockwerken ausgebreitet.

Der Grund für den Brand sei noch unbekannt. Die Polizei ermittelt und nahm den Besitzer des Hotels fest. Was ihm genau vorgeworfen wird, ist nicht bekannt. Medienberichten vom Sonntag zufolge fiel das Hotel in den vergangenen Jahren durch mehrere Überprüfungen der Feuerpolizei.

Leuchtschilder, die auf Notausgänge hinweisen sollten, hätten nicht funktioniert, berichtete «The Beijing News» unter Berufung auf ehemalige Gäste. Statuen verstellten Notausgänge und brennbares Material sei herumgelegen.

In China sind Schlamperei bei Bauarbeiten, Nichtbeachtung von Sicherheitsvorschriften und mangelhafte Überprüfungen häufige Unglücksursachen. Harbin ist die Hauptstadt der Provinz Heilongjiang an der Grenze zu Russland und Nordkorea.