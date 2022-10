180-Kilo-Fels auf Kreuzung gerollt

NEUKIRCHEN AN DER ENKNACH: Einen 180 Kilogramm schweren Felsbrocken haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag mitten auf eine Straßenkreuzung in Oberösterreich gerollt.

Der in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) als Begrenzung am Fahrbahnrand genutzte Stein wurde in der Früh rechtzeitig entdeckt und von der Feuerwehr an seinen ursprünglichen Platz gebracht, wie die Polizei berichtete. Schon im Juli hatten Unbekannte den Stein in eine Hauseinfahrt gerollt. Eine Befragung bei Nachbarn verlief vorerst ohne Erfolg.