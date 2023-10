18 Thailänder in Israel gestorben

Von: Björn Jahner | 10.10.23

BANGKOK: Die Zahl der während des Konflikts in Israel getöteten Thailänder ist auf 18 gestiegen, während mehr als 3.000 Arbeiter um die Rückkehr nach Thailand gebeten haben, teilte der stellvertretende Außenminister Jakkapong Sangmanee am Dienstag (10. Oktober 2023) mit. Die Zahl der thailändischen Todesopfer stieg von 12 am Montag (9. Oktober 2023), als weitere Einzelheiten über den Hamas-Angriff aus dem Gazastreifen bekannt wurden.

Wahrscheinlich werden weitere Thailänder die Rückkehr in ihr Heimatland beantragen, sagte er unter Berufung auf einen Bericht des thailändischen Botschafters in Israel. Thailändische Beamte bereiten nun Pläne für die Rückführung vor, sagte Jakkapong. Etwa 100 thailändische Staatsangehörige, sowohl registrierte als auch nicht registrierte Arbeiter, wollen im Land bleiben, fügte er hinzu.

Von den mehr als 30.000 Thais, die sich in Israel aufhalten, seien 5.000 in Gefahr, sagte er. Thailand erwägt sowohl Charter- als auch kommerzielle Flüge, um sie zurückzubringen. Die erste Gruppe thailändischer Arbeiter wird am Donnerstag (12. Oktober 2023) und die zweite Gruppe am 19. Oktober 2023 aus Israel zurückkommen.

Jakkapong sagte, dass nach einer Sitzung am Dienstagnachmittag ein klarer Evakuierungsplan vorgelegt werden würde.

Der stellvertretende Minister äußerte jedoch die Sorge, dass sich die Gewalt auf den Flughafen von Tel Aviv ausweitet. Thailand verhandle daher über Rückführungsflüge aus den Nachbarländern Israels, sagte er.

In der Zwischenzeit werde die Regierung die Flugkosten der thailändischen Arbeitnehmer von Fall zu Fall prüfen, sagte er und fügte hinzu, dass die thailändische Botschaft in Tel Aviv die Rückführungsbemühungen koordiniere. Jakkapong wies auch auf Berichte hin, wonach thailändische Arbeitnehmer in Israel verschleppt worden seien, sagte aber, dass die Botschaft diese Berichte noch nicht bestätigt habe.

Aus Berichten von Arbeitgebern geht hervor, dass 18 thailändische Arbeiter bei dem Hamas-Angriff und der anschließenden Gewalt getötet wurden, sagte er. Israelische Beamte haben jedoch noch immer nicht zu allen Gebieten in der Konfliktzone Zugang.

Thailändische Beamte bemühen sich auch um die Befreiung thailändischer Arbeiter, die von der Hamas als Geiseln gehalten werden, betonte Jakkapong.

Nach Berichten vom Montag wurden elf Thailänder als Geiseln genommen.

Der thailändische Botschafter in Israel, Pannabha Chandraramya, werde die Beamten in Bangkok heute über die Lage informieren, sagte Handelsminister Phumtham Wechayachai.

Er sagte, dass 1.099 Arbeiter die Rückkehr nach Thailand beantragt haben und dass die erste Gruppe von insgesamt 15 am Donnerstag zurückkehren soll.