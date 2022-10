Von: Björn Jahner | 31.10.22

BANGKOK: Achtzehn Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) haben ihre Teilnahme am APEC-Gipfeltreffen vom 18. bis 19. November in Bangkok bestätigt, teilte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Montag der Presse mit.

Premier Prayut sprach nach einer Sitzung des Vorbereitungsausschusses für den Gipfel. Auf der Sitzung wurden unter anderem Themen wie Empfang, Protokoll, Verpflegung, Unterbringung und Sicherheit besprochen.

Er sagte, dass die Vorbereitungen ab jetzt auch Proben für verschiedene Veranstaltungen umfassen würden, die den Tagesablauf der Menschen beeinträchtigen könnten. Einige Straßen müssten gesperrt werden, damit die Teilnehmer des Gipfels sich bewegen können.

Der Premierminister informierte, 18 Staats- und Regierungschefs der APEC-Länder hätten ihre persönliche Teilnahme bestätigt, vier weitere Länder würden Vertreter entsenden. Ein Land hat seine Teilnahme noch nicht bestätigt.

Drei Länder, die als Gäste eingeladen waren, haben die Einladung angenommen. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten werde die Einzelheiten zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, so Premier Prayut.