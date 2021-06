Kautionsanträge für drei Demonstranten genehmigt

BANGKOK: Das Strafgericht hat die Kautionsanträge für die vorübergehende Freilassung von drei pro-demokratischen Demonstranten unter der Bedingung genehmigt, dass sie sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die als entehrend für die Monarchie gelten. Die Anhörungen erfolgten am Dienstag per Videokonferenz.

Am Morgen genehmigte das Gericht den Kautionsantrag von Chukiat „Justin" Saengwong, der im Bangkoker Untersuchungsgefängnis inhaftiert war. Als Begründung führte das Gericht an, dass Chukiat nie versucht habe zu fliehen, bevor er am 23. März von der Polizei verhaftet und wegen Majestätsbeleidigung, Verletzung von Paragraph 112 des Strafgesetzbuches während eines Protestes der Studentengruppe Redem am 20. März angeklagt wurde.

Am Nachmittag wurden die Kautionsanträge auch für den Menschenrechtsanwalt Arnon Nampa und den Aktivisten Panupong „Mike" Jadnok genehmigt, die wegen Covid-19 im Thammasat-Krankenhaus behandelt wurden.

Alle drei wurden gegen Kautionen von je 200.000 Baht aus dem Ratsadon Prasong Fonds freigelassen, der aus öffentlichen Spenden aufgebracht wurde und von einem Akademiker und einem Redakteur verwaltet wird. Das Gericht stellte für die Freilassungen die gleichen Bedingungen wie für zuvor freigelassenen Demonstranten. Die Angeklagten dürfen sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die die Monarchie diffamieren oder Unruhe stiften. Sie dürfen das Land nicht ohne Erlaubnis verlassen.

Alle drei waren wegen ihrer Rolle während mehrerer Demonstrationen, die Mitte 2020 begannen, mehrfach angeklagt worden. Die Hauptanklagepunkte waren Majestätsbeleidigung, illegale Versammlung und Aufruhr. Alle drei wurden positiv auf Covid-19 getestet, während sie im Gefängnis saßen.

Seit letztem Jahr hat die Ratsadon-Gruppe Straßenproteste inszeniert und eine Reform der Monarchie, den Rücktritt des Premierministers und eine Neufassung der Verfassung gefordert. Ihre Aktivitäten haben sich in diesem Jahr darauf verlagert, die Freilassung ihrer Freunde zu fordern, die im Gefängnis waren.