175 online bestellte Pakete geklaut - Diebin in der Schweiz überführt

SITTEN: Eine Frau hat in der Schweiz im Namen von anderen Leuten über zehn Monate lang online Pakete bestellt und sie dann geklaut. Die 54-Jährige bestellte bei Onlineshops, die Bezahlung auf Rechnung erlaubten, im Namen von anderen Ware und ließ diese an deren Adresse liefern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wenn die Pakete vor der Tür deponiert wurden, habe sie diese entwendet. Die Frau sei angezeigt worden.

Die Polizei im Kanton Wallis stellte einen Schaden von 35.000 Franken (35.500 Euro) fest, wie die Ermittler weiter berichteten. Demnach handelt es sich um 175 Pakete zwischen Juni 2021 und April 2022.