175 Jahre Schweizer Eisenbahn: Dampffahrt vom Aargau nach Zürich

Jubiläum ihrer ersten Bahnlinie gefeiert. Der Zug fuhr von Baden im Kanton Aargau nach Zürich. Bei der 45-minütigen Fahrt waren am Dienstagnachmittag zahlreiche Ehrengäste an Bord, darunter Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. Für die Jubiläumsfahrt war unter anderem die Gotthard-Dampflokomotive «Elefant» im Einsatz. Die Strecke hieß im Volksmund «Spanisch-Brötli-Bahn». Der Name bezieht sich auf ein Gebäck aus Baden: Spanisch Brötli. Spekuliert wird unter anderem, dass sich die Einwohner Zürichs dieses Gebäck mit der Bahn damals ofenfrisch aus Baden liefern ließen.