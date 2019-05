Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

BANGKOK: Die Wahlkommission (EC) hat sechs Wahlkandidaten der Partei Pracharat und elf weitere mehrerer Parteien disqualifiziert, weil sie Mitglieder einer anderen Partei waren.

Laut dem stellvertretenden Generalsekretär der EC, Sawaeng Boonmee, haben sechs Kandidaten der Partei Pracharat gegen das Gesetz über die politische Partei verstoßen, weil sie Mitglied in mehr als einer Partei waren. Daher würden sie das Recht verlieren, sich bei Wahlen als Kandidaten zu stellen. Die fünf Männer und eine Frau hatten in Wahlkreisen in Bangkok, Nakhon Ratchasima, Buriram, Bueng Kan und Udon Thani (2) kandidiert. Die Partei Pracharat war davon ausgegangen, einen Sitz aus der Direktwahl und weitere sechs Sitze über die Parteienliste zu bekommen. Jetzt, nach der Disqualifizierung der sechs Kandidaten, werden deren 3.520 Stimmen gestrichen. Die elf weiteren disqualifizierten Wahlkandidaten kommen von den Parteien Palang Rak Thai (4), Palang Chatthai (2) und von Palang Puangchon Thai, Prachatham Thai, Seriruam Thai, Chatpatta und Ruamjai Thai. Keiner der Kandidaten hatte am 24. März seinen Wahlkreis gewonnen, so dass die EC keine Neuwahlen ansetzen muss.