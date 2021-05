BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bestätigte am Sonntag 17 weitere Todesfälle und 3.382 neue Infektionen. Darunter waren 460 Fälle in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres erhöhte sich auf 129.500, die der Toten auf 776.

15 neue Todesfälle waren in Bangkok und je einer in Songkhla und Chiang Mai. Die Hauptstadt war mit 983 Fällen weiterhin führend bei den Neuübertragungen, gefolgt von 968 in Phetchaburi. Samut Prakan, Nonthaburi und Chachoengsao rundeten die Top Fünf mit 181, 107 bzw. 103 Neuinfektionen ab.

Die hohe Zahl der Fälle in Phetchaburi war größtenteils auf Massentests in der Fabrik Cal-Comp Electronics im Bezirk Khao Yoi zurückzuführen. Die Fabrik bleibt geschlossen und den Arbeitern, die in Schlafsälen leben, wurde verboten, das Gelände zu verlassen. Die Provinzverwaltung sperrte auch andere Arbeiter in den Tambon Sra Phang und Bang Khem ein, wo sich die Fabrik befindet, aus Angst, der Cluster könnte sich ausweiten. Die Provinz hat 14 Kontrollpunkte eingerichtet, um die Arbeiter am Verlassen des Bezirks zu hindern.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Sonntagmorgen zwei weitere Todesfälle und 91 neue Covid-19-Infektionen. Auf die Stadt Chonburi entfielen 36 Fälle, auf Pan Thong 20, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya und Ban Bueng jeweils 12, auf Sri Racha 4 und auf Phanat Nikhom 3. Vier Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April auf 18 und die der Infizierten auf 4.163.

Chonburis Gouverneur hat die vorübergehende Schließung der Celeres Company im Industriegebiet Amata City angeordnet, nachdem unter den Beschäftigten mehrere Covid-19-Infektionen festgestellt wurden. Bei einem Großteil der Infizierten handelt es sich um Wanderarbeiter, die auf engstem Raum in Wohnheimen leben.