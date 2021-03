17.504 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz springt auf 90

BERLIN: Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat in Deutschland erneut einen großen Sprung nach oben gemacht: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut dem Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bundesweit bei 90 - und damit erneut deutlich höher als am Vortag (86,2).

Allerdings wächst die Kritik an dem Inzidenzwert als einziger Referenz für weitere Lockerungen oder wieder verschärfte Maßnahmen. Von einer Inzidenz ab 100 aufwärts an drei aufeinanderfolgenden Tagen sollen Lockerungsschritte wie geöffnete Schulen und Kindergärten oder Geschäfte wieder zurückgenommen werden. Darauf hatten sich die Ministerpräsidenten der 16 Länder und Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem letzten Gipfel Anfang März verständigt. Diese Regelung hatte in den Ländern wieder erste Öffnungen erlaubt nach einem mehr als zweimonatigen deutschlandweiten Lockdown.

Auch Innenminister Horst Seehofer fordert einen neuen Ansatz und einfachere Regeln. «Wir können doch jetzt nicht drei Jahre im Lockdown verharren», sagte er dem «Münchner Merkur» (Donnerstag). Sein Vorschlag: Ab einer Inzidenz von 50 darf nur noch ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche in einen Laden - ob Supermarkt oder sonstiger Einzelhandel. Das machte den Referenzwert von 100 überflüssig. Diesen kritischen Wert werden seiner Meinung nach voraussichtlich immer mehr Landkreise überschreiten.

Vor einer Woche (11.03.) hatte die Inzidenz noch bei 69,1 gelegen. Einen Wert von 90 hatte es zuletzt am 2. Februar gegeben. Danach war die Inzidenz noch einige Zeit gesunken, ein Tiefstand wurde mit 56,8 am 19. Februar erreicht. Seither geht es mit dem Wert wieder merklich aufwärts.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI, der in Deutschland in der Pandemie führenden Behörde, binnen eines Tages 17.504 Corona-Neuinfektionen - gut 3000 mehr als am Donnerstag der Vorwoche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 227 weitere Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.612 268 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74.132.