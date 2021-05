Alle Jahre wieder: Überschwemmte Straßen in Bangkok in der Regenzeit. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Stadtverwaltung will noch in diesem Jahr 16 Projekte zur Bekämpfung von Überschwemmungen abschließen.

Nach Angaben von Gouverneur Aswin Kwanmuang gibt es in Bangkok 333 Orte, die von Hochwasser bedroht sind und in die Zuständigkeit der Bezirksbehörden oder der Abteilung für Entwässerung und Kanalisation fallen.

Zu den Gebieten, die vor Ende 2021 mit Verbesserungen rechnen können, gehören Ratchadaphisek in der Nähe der Ratchayothin-Kreuzung, Teile von Chaeng Wattana, Phracha Songkhroh, Prachasuk Road, Pahonyothin, Sukhumvit von Asoke bis Soi 71, das St. Louis-Gebiet in Sathon, Ramkhamhaeng, Sri Nakharin, Suwinthawong und ein Teil des Ekkachai-Gebiets in Thonburi.