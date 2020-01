16 Länder bei den U23-Meisterschaften

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 03.01.20

THAILAND: Thailand richtet vom 8. bis 26. Januar die 4. U23-Fußball Asienmeisterschaft aus. 16 Mannschaften nehmen teil.

Die besten drei Länder qualifizieren sich für das Fußballturnier der Olympischen Spiele 2020 in Japan. Thailand trifft in der Gruppe A auf Irak, Australien und Bahrain. Die Gruppe B: Katar, Japan, Saudi-Arabien und Syrien. Gruppe C: Usbekistan (Titelverteidiger), Südkorea, China und Iran. Gruppe D: Vietnam, Nordkorea, Jordanien und Vereinigte Arabische Emirate. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Gespielt wird in vier Stadien: Rajamangala Stadium in Bangkok, Thammasat Stadion in Pathum Thani sowie in Buriram und Songkhla. Thailand trägt seine drei Gruppenspiele im Bangkoker Rajamangala Stadium aus.