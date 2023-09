PATTAYA: In den letzten Wochen sah sich Pattayas Polizei mit einer Zunahme der Jugendgewalt im Stadtgebiet konfrontiert. Der jüngste Vorfall ereignete sich am Sonntag (3. September 2023) in den frühen Morgenstunden in der Soi Khao Noi im Osten des Stadtgebietes, wo ein 16-jähriger einheimischer Teenager von Rivalen mit einem Molotowcocktail angegriffen wurde. Der Teenager erlitt bei dem Angriff schwere Brandverletzungen.

Die Polizei und die Rettungskräfte wurden über den brutalen Angriff am Sonntagmorgen um 01.30 Uhr in der Soi Khao Noi informiert und eilten zum Tatort. Dort fanden sie einen 16-jährigen Jungendlichen mit schweren Verbrennungen an Armen und Beinen. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei fand auch ein verbranntes Motorrad, das dem Jungen gehörte und auf der Straße lag.

Foto: Pattaya Rescue

Die Polizei befragte die gleichaltrigen Freunde des Opfers, die aussagten, dass sie in einer Gruppe unterwegs waren, als sie plötzlich auf eine rivalisierende Jugendgang trafen. Die Rivalen verfolgten die Gruppe und warfen einen Molotowcocktail auf das Motorrad des Opfers, das sofort Feuer fing und komplett zerstört wurde, während die Jugendlichen vor ihren Angreifern in den Wald flüchteten. Dem Angriff soll eine Schlägerei zwischen den beiden rivalisierenden Jugendbanden vorausgegangen sein.

Dieser Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem die Polizei in Pattaya mit der Durchsetzung einer neuen Vorschrift begonnen hat, die es Minderjährigen unter 18 Jahren verbietet, sich zu später Stunde ohne ihre Eltern oder einen Erziehungsberechtigten in öffentlichen Bereichen wie dem Pattaya Beach aufzuhalten.