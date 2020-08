TRANG: Familiendrama im Dorf Koke Lor: Ein 16-jähriger Junge hat offenbar seine Mutter und seinen jüngeren Bruder erschossen, bevor er die Waffe auf sich selbst richtete.

Die Leichen wurden am Montagmorgen in einem Townhouse entdeckt. Die Polizei fand drei Tote mit Schussverletzungen in einem Schlafzimmer im zweiten Stock des Hauses. Die Leichen der Mutter und ihres 14 Jahre alten Sohnes wurden in einem Bett entdeckt, sie waren mit einer Decke zugedeckt war. Der ältere Sohn, 16 Jahre alt, starb in sitzender Position mit einer Schusswunde im Gesicht, in der Hand einen 38er-Revolver.

Nach Angaben der Ermittler arbeitete die Frau als Managerin in einer örtlichen Bankfiliale. Sie hatte am Montagmorgen ein Treffen mit dem Personal einberufen, war aber nicht erschienen. Ein Mitarbeiter rief ihren Mann an, um sich nach dem Verbleib der Managerin zu erkundigen. Der Ehemann rief daraufhin die Schwester seiner Frau an, die zum Haus der Familie ging. Die Frau klingelte an der Tür, aber sie bekam keine Antwort. Der Ehemann und Nachbarn brachen in das Haus ein, wo sie die drei Leichen fanden.