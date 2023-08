KAMPHAENG PHET: Die Polizei hat am Dienstag (8. August 2023) in der Provinz Kamphaeng Phet in der unteren Nordregion von Thailand ein 16-jähriges Mädchen verhaftet, das des Menschenhandels und der Anwerbung von Minderjährigen für die Prostitution beschuldigt wird.

Die Verdächtige wurde von einem Team des Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) in einem Hotel im Tambon Nakhon Chum des Bezirks Muang Kamphaeng Phet festgenommen.

Die Einheit „Thailand Internet Crimes Against Children“ (Ticac) der Abteilung nahm die Ermittlungen auf, nachdem sie einen Bericht über die Verdächtige von der „Alliance Anti-Traffic Thailand“ erhalten hatte.

Den Ermittlungen zufolge bot das Mädchen Minderjährige für sexuelle Dienstleistungen im Bezirk Mueang Kamphaeng Phet an. Kunden, die daran interessiert waren, mussten einen QR-Code scannen, der auf ihrem Twitter-Konto veröffentlicht war.

Anschließend schickte sie vier Bilder von Teenagern im Alter von 14 bis 16 Jahren an den potenziellen Kunden. Der Kunde musste 1.100 Baht bezahlen, einschließlich einer Kaution von 200 Baht und 900 Baht im ausgewählten Hotel für das Mädchen.

Ein CCIB-Beamter, der sich als Kunde ausgab, kontaktierte die Verdächtige, die die Mädchen zum Hotel brachte. Sie wurde verhaftet, nachdem das Geld den Besitzer gewechselt hatte.

Die Verdächtige gab an, eine Sexarbeiterin zu sein, die auf Wunsch ihrer Kunden andere Mädchen vermittelte. Sie wurde wegen Sexhandels und Kinderprostitution angeklagt.