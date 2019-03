Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.19

Foto: The Nation

KOH SAMUI: Behörden haben am Dienstag auf der Ferieninsel 16 Hostels ohne Betriebslizenz geschlossen.

Razzien führten Soldaten, Touristenpolizei und Verwaltungsbeamte zu 23 Hostels. Nur zwei verfügten über alle erforderlichen Genehmigungen. Drei hatten ihren Betrieb bereits eingestellt, und zwei weitere hatten ihr Geschäft auf Restaurantbetrieb umgestellt. Die restlichen 16 Hostels wurden illegal geführt und dürfen keine Gäste mehr aufnehmen. Das Management erhielt bis18 Uhr Zeit, seine Gäste in anderen Hotels unterzubringen. Erst wenn alle Genehmigungen vorliegen, dürfen sie ihr Haus wieder für Gäste öffnen. Ebenfalls am Dienstag verhaftete die Touristenpolizei vorübergehend sechs Einwohner, die Ausländer in ihren Häusern aufgenommen hatten, ohne die Behörden zu informieren. Die Thais mussten ein Bußgeld von jeweils 1.600 Baht zahlen.