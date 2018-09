KRAMSACH (dpa) - Bei einem Kutschenunfall in Österreich sind 16 Menschen teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eines der Pferde das Gespann plötzlich nach links gezogen, bis es einen Abhang hinabstürzte und mit den Rädern nach oben in einem Bachbett landete. Zwei Fahrgäste wurden dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden mussten. Eine der beiden Personen musste vor dem Flug reanimiert werden.

Von den 14 anderen Fahrgästen erlitten zwölf leichte und zwei schwere Verletzungen. Der Fahrer der Kutsche und sein Begleiter blieben unverletzt. Auch die Pferde seien glimpflich davongekommen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Bei den 16 Fahrgästen handelte es sich um eine Gruppe französischer Rentner, die anlässlich der Feierlichkeiten rund um den Alm-Abtrieb nach Tirol gekommen waren.