Von: Björn Jahner | 10.10.23

BANGKOK: Wie das Amt für nationale Wasserressourcen (ONWR) mitteilte, sind 16.455 Familien in neun Provinzen im Norden und Nordosten Thailands von den jüngsten Überschwemmungen betroffen.

Die betroffenen Provinzen sind Sukhothai, Phitsanulok und Uttaradit im Norden sowie Nong Bua Lamphu, Mahasarakham, Ubon Ratchathani und Kalasin im Nordosten, teilte das ONWR am Dienstag (10. Oktober 2023) mit.

Die 16.566 betroffenen Familien stammen aus 631 Dörfern in 117 Tambons in 34 Bezirken in den neun Provinzen. Das ONWR erklärte jedoch, dass die Überschwemmungssituation in den neun Provinzen entweder stabil sei oder sich verbessere.

Neben den Häusern sind laut ONWR auch 429.082 Rai Ackerland in 19 Provinzen betroffen: Chiang Rai, Lampang, Phitsanulok, Sukhothai, Roi Et, Khon Kaen, Kalasin, Chaiyaphum, Yasothon, Amnat Charoen, Ubon Ratchathani, Prachinburi, Phetchabun, Saraburi, Lop Buri, Ayutthaya, Chachoengsao, Ang Thong, und Suphanburi.

Laut ONWR wird die Situation in vielen Teilen des Landes weiterhin beobachtet, da aufgrund des Einflusses eines Tiefdruckgebiets nahe der südchinesischen Küste weitere Regenfälle in Thailand erwartet werden.

Nach Angaben des ONWR verfügt Thailand derzeit über 57.512 Milliarden Kubikmeter Wasser in den landesweiten Stauseen, was etwa 70 Prozent der Gesamtkapazität der Stauseen entspricht.

Die Wassermenge ist zwar um 8,9 Milliarden Kubikmeter geringer als im letzten Jahr, aber das sollte für die Landwirtschaft in der nächsten Trockenzeit ausreichen, so das ONWR weiter.

Das ONWR erklärte, dass drei Flüsse wegen möglicher Überschwemmungen beobachtet werden müssten. Diese sind:

Der Yom-Fluss: Vor allem in den Bezirken Si Satchanalai, Sawan Khalok, Si Samrong, Mueang und Kong Krailart in Sukhothai, in den Bezirken Prom Phiram und Bang Rakam in Phitsanulok sowie in den Bezirken Phichit Sam Ngam und Pho Thalay

Der Mun-Fluss: Insbesondere in den Bezirken Mueang, Warin Chamrap, Phibun Mungsahan, Don Moddaeng, Trakarn Pheutphol und Muang Sam Sib in Ubon Ratchathani

Der Yung-Fluss: Vor allem in den Bezirken Selaphum und Phon Thong von Roi Et

Das ONWR hat außerdem davor gewarnt, dass die folgenden Provinzen in den nächsten drei Tagen von Sturzfluten betroffen sein könnten: