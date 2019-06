Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.19

BANGKOK: Ein starkes Polizeiaufgebot hat Motorradfahrer auf Bürgersteigen gestoppt und sie zu hohen Bußgeldern verurteilt.

Auf der westlichen Seite der Hauptstadt, in Thonburi, wurden 104, auf der östlichen Seite 50 Motorradfahrer erwischt. Nach Angaben der Polizei haben Beamte seit dem 6. Juli letzten Jahres 19.899 auf Gehwegen verbotswidrig fahrende Motorradfahrer zu Geldstrafen von insgesamt 10.626.600 Baht verdonnert. Der jüngste Einsatz folgte einem Unfall in Thonburi. Dort wurde in der Vorwoche ein Bote auf einem Bürgersteig von einem Motorradfahrer angefahren und verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.